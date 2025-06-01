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Общество

Посетители кафе пнули собаку и разбили лицо ее хозяйке

2 минуты чтения 14:39 1 июня

В Петербурге пара зашла в дог-френдли кафе, где к ним вышел мопс с одним глазом другой посетительницы. Мужчина несколько раз пнул собаку, а его спутница в ходе ссоры с хозяйкой мопса ударила ее по лицу, из-за чего у нее пошла кровь. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, жительница Петербурга Юлия пришла в кафе «Аврора» на Суворовском проспекте, на входе которого висит табличка, что в заведение можно заходить с собаками. Вместе с ней и ее мопсом также была подруга.

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Около 13:30 по местному времени в кафе зашла пара. Мопс Юлик медленно пошел ей навстречу. Тогда мужчина крикнул в сторону собаки «Фу!» и пнул его ногой. Через несколько секунд посетитель потребовал убрать собаку и ударил Юлика по морде.

Юлия забрала своего питомца и стала ругаться с посетителями кафе. В ходе ссоры спутница ударившего мопса мужчины заявила, что собака была без намордника и якобы хотела напасть на пару. После этого она разбила Юлии лицо. Женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали ей ушибы. Она также написала заявление в полицию.

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Ранее на жителя Москвы написали заявление в полицию после того, как он несколько дней выкладывал в соцсетях и на форумах видеозаписи с издевательствами над собакой породы тайский риджбек. На одном из видео мужчина душил животное и угрожал «отдать его Панину» для воспитания. Сам москвич заявил, что собака вела себя агрессивно, а издевательства над ней были самообороной.

В апреле супружескую пару кинологов из Екатеринбурга обвинили в избиении собак, которых те брали на дрессировку. Пара назвала это «коррекцией нежелательного поведения».

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