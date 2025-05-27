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Общество

На москвича пожаловались в полицию из-за видео с издевательством над собакой

2 минуты чтения 18:51

На живущего в Москве дизайнера-архитектора Тимофея П. написали заявление в полицию после того, как он несколько дней выкладывал в соцсетях видеозаписи с издевательствами над собакой породы тайский риджбек. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По словам неназванной зоозащитницы, собака попала к мужчине через объявление на одном из сайтов. В течение четырех дней новый хозяин публиковал ролики с издевательствами в своем телеграм-канале, инстаграме и на волонтерских форумах.

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На одном из роликов, который опубликовал «Осторожно, Москва», Тимофей душит собаку и говорит: «Ты думаешь, я не ебанутый? Я такой же ебанутый, как и ты, блядь… Отдам тебя Панину, блядь, будет тебя воспитывать». 

Как отмечает телеграм-канал, на данный момент неизвестно, где находится собака. Дизайнер-архитектор давал на этот вопрос противоречивые ответы: сначала он утверждал, что пса забрали сотрудники экстренных служб, затем — что животное отправили в приют.  Мужчина заявил, что издевательства над питомцем были самообороной, поскольку собака якобы оказалась агрессивной и не позволяла хозяину выйти из комнаты.

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«Собака вела себя нормально, но заводчик предупредил, что дома она ведет себя неадекватно. <…> Собака начала нападать дома. В целом, она вела себя нормально, но как только видела руки, то начинала кусать», – рассказал Тимофей.

Пользователи соцсетей, которые увидели публикации дизайнера-архитектора, накануне написали заявление в полицию и потребовали найти собаку.

Ранее в Екатеринбурге супружескую пару обвинили в том, что они избивали животных. По данным местных СМИ, пара работала кинологами и брала животных на дрессировку. Избиения собак они назвали «коррекцией нежелательного поведения».

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