Семью кинологов обвинили в избиении взятых на дрессировку собак

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома поделились с местным изданием Е1.ru видеозаписями камеры домофона, на которых женщина и мужчина бьют руками и ногами нескольких собак. Это семейная пара кинологов, которая берет животных на дрессировку, узнали журналисты издания. В разговоре с журналистами кинологи назвали побои «коррекцией нежелательного поведения».

Житель многоэтажного дома на улице Громова в юго-западной части Екатеринбурга рассказал, что кинологи арендуют соседнюю с ним квартиру и выгуливают собак в близлежащем парке. По словам собеседника издания, у семейной пары есть объявление в интернете с прекрасными отзывами.

«Но, похоже, хозяева, которые оставляют им собак на дрессировку, не подозревают о методах. Метод воспитания на видео! В нашем парке большое комьюнити собачников, и мы все возмущены. Очень жаль собак. Нормальные кинологи уже давно используют другие методы», — заявил сосед семейной пары.

Я переехала во Вьетнам и была в шоке Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все Общество 7 минут чтения

Ролик, который опубликовало издание, состоит из двух записей, сделанных в разное время суток. На первой молодая женщина несколько раз бьет крупного черного пса руками и ногой по голове. «Ты охренел, что ли? Совсем не чувствуешь этого ошейника? Зараза такая. Драку тут устроил мне, паршивая собака!» — кричит она на животное. В это время мужчина поднимает другую собаку за ошейник в воздух, слышно, как животное скулит.

На второй записи девушка дергает таксу за поводок, а ее спутник ведет позади более крупного пса и пинает ногой в бок.

Кошачья депрессия, собачье ПТСР Гайд по психическим расстройствам домашних животных Общество 9 минут чтения

Журналисты нашли объявление семейной пары кинологов и позвонили по указанному там номеру. Мужчина по имени Артем взял трубку и сказал журналистам, что на записи — он и его жена Ксения. По словам кинолога, на первом видео пара пыталась усмирить животных, которые начали драться между собой.

Собаку, которую била девушка, мужчина назвал их собственной, а ту, что он поднимал на ошейнике, — «клиентской». Кинолог признал, что его жена «достаточно жестко скорректировала животное». Обращение жителей дома в редакцию кинолог объяснил конфликтом с соседом по лестничной клетке.

«Теперь он ищет любой повод, чтобы облить нас грязью. Он совершенно неуравновешенный человек, оскорбил мою жену на ровном месте, просто из-за того, что она как-то раз прошла под окнами», — заявил собеседник Е1.ru.

Его жена сказала журналистам, что на второй записи дергала таксу за поводок, так как тоже хотела предотвратить собачью драку. Женщина назвала соседа мстительным и добавила, что он мог бы прислать журналистам другие записи, где можно увидеть «совместные игры и обнимашки» кинологов и собак.