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Криминал

Российских врачей обвинили в торговле детьми

2 минуты чтения 12:03 31 мая

Восьмерым медработникам частной клиники в Приморье утвердили обвинительное заключение по делу о торговле несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу («в» ч. 3 ст. 127.1 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год врачи вносили заведомо ложные данные в медицинские документы, указывая в них информацию о бесплодии генетических родителей и покупателей младенцев. После этого под видом лечения медики «осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу».

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В общей сложности, как утверждается в пресс-релизе прокуратуры, врачи смогли продать 13 детей и получили за это более 53 миллионов рублей.

«Коммерсантъ» выяснил, что речь идет о суррогатном материнстве, заказчиками которого были иностранцы. В указанную в сообщении прокуратуры сумму, по данным издания, вошла оплата услуг суррогатных матерей и процедур в клинике.

В прокуратуре добавили, что после вручения копий обвинительного заключения дело передадут во Фрунзенский районный суд во Владивостоке. Фигурантам может грозить до 15 лет лишения свооды.

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В 2021 году московских врачей-репродуктологов обвинили в продаже детей. Всего в деле было 11 эпизодов. Тогда, по словам адвоката Игоря Трунова, в трех из них фигуранты не смогли завершить преступление.

Годом ранее в одной из квартир подмосковном Одинцово обнаружили тело младенца. После этого следователи выяснили, что всего в квартире находились четверо детей, которых готовили к вывозу за границу. По данным следствия, за младенцами присматривала няня, а их родителями должны были стать иностранные граждане, которые в тот момент занимались оформлением документов.

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