СМИ: россиянка могла утонуть в реке после издевательств

В Свердловской области несколько дней ищут 24-летнюю жительницу Карпинска Анастасию Полякову, которая 27 мая ушла из дома и не вернулась. В спасательном отряде заявили, что она могла утонуть в реке Турья. В соцсетях распространилась видеозапись с издевательствами, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Вечерний Карпинск» утверждает, что видео было снято в середине мая в частном доме. На кадрах жительница Свердловской области держит девушку за голову, игнорируя просьбы остановиться. Также за кадром слышен мужской голос. Запись заканчивается словами женщины «Все, я ее обоссала нахуй».

Как Российская империя легализовала проституцию Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было Общество 6 минут чтения

Издание пишет, что доподлинно неизвестно, что происходило за кадром, однако, по словам местных жителей, девушку могли избить и изнасиловать. Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил «Вечернему Карпинску», что расследование ведется «по факту насильственных действий», его детали не разглашаются.

Официального подтверждения, что пропавшая Анастасия Полякова и девушка на видеозаписи — один и тот же человек, пока не было, однако местные жители подтверждают эту информацию. «Вечерние ведомости» также пишут о внешнем сходстве пропавшей с девушкой на видео.

Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела Мир 10 минут чтения

Ранее полиция разослала ориентировку на Полякову. В ней сказано, что последний раз ее видели около железнодорожного вокзала. 28 мая в Единую дежурную диспетческую службу (ЕДДС) поступило сообщение, что девушка утонула. В спасательном отряде подтвердили «Вечернему Карпинску», что в акватории реки несколько дней ведутся поиски тела девушки.

«Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что видеозапись сделала семейная пара, знакомая с Поляковой. Как утверждается, оба супруга ранее были судимы. Е1.ru утверждает, что женщину на записи зовут Наталья, ее супруга — Виталий. По данным издания, Наталью судили за убийство.