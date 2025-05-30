В России резко выросло число детей с ожирением

Минздрав России зафиксировал значительное увеличение случаев заболеваемости ожирением среди детей до 15 лет, с 2018 по 2024 год чиновники отметили рост на 36,1%, первичная заболеваемость выросла на 18,8%. Об этом со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

Также чиновники отчитались о росте заболеваемости и среди подростков 15-17 лет — показатель прироста в этой группе составил 9,2%, первичной заболеваемости — 11,5%. Ранее Мурашко называл ожирение одним из ключевых факторов риска для здоровья человека.

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Чиновник отмечал, что это заболевание формирует до 40% неинфекционных заболеваний. Также он критиковал людей, придерживающихся «токсичных» бодипозитивных убеждений. По мнению Мурашко, они «отрицают или стараются не замечать» связи между ожирением и ухудшением состояния здоровья.

Ранее Мурашко также рассказывал, что ожирением страдают 24,6% россиян. Среди имеющих это заболевание, по данным министра, женщин больше, чем мужчин. Он также отметил, что считает особенно опасным для здоровья человека ожирение в возрасте от 7 до 11 лет, доля людей с этим заболеванием в данной возрастной группе составляет около 33%.

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По мнению ученых, к 2050 году более половины населения планеты будет страдать от ожирения, этот диагноз будет встречаться у трети детей и молодых людей. Если этот прогноз сбудется, мировые системы здравоохранения столкнутся со значительным ростом нагрузки.

При этом к 2050 году каждый третий ребенок с ожирением будет проживать в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна. Меры экономической и социальной поддержки населения в этих регионах не рассчитаны на такой рост, что может стать причиной серьезных общественных проблем.