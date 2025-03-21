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Общество

Минздрав связал «небрежное» отношение врачей к ожирению с бодипозитивом

15:58 21.03.2025

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил беспокойство, что некоторые врачи не уделяют должного внимания диагнозу ожирения. Он это связал с растущей популярностью бодипозитива. По его словам, 40% неинфекционных болезней у россиян связаны именно с проблемами избыточного веса.  

«Не все наши специалисты, к сожалению, относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая-то кампания с бодипозитивом дала к этому несколько небрежное отношение», — заявил Мурашко на заседании коллегии Роспотребнадзора. Он отметил, что у 40% россиян есть лишний вес. 

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По словам министра, до 40% заболеваний неинфекционной природы связаны именно с ожирением. Среди таких болезней — артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Кроме того, лишний вес может привести как к гормональным нарушениям, так и к риску развития сахарного диабета, заявил чиновник. 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать нежелательной в России идеологию бодипозитива. По его словам, сторонники бодипозитива призывают людей отказываться от здорового образа жизни, занятий спортом и контроля за питанием, а также продвигают пренебрежение к общепринятым стандартам красоты. 

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В начале марта Михаил Мурашко сообщил, что у четверти взрослых россиян есть ожирение. Среди женщин этот показатель составлял 27,4%, а среди мужчин — 20,6%. Особое внимание, по его словам, необходимо обратить на ситуацию с детьми в возрасте от 7 до 11 лет, среди них доля людей с ожирением — около 33%.

По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet, к 2050 году половина населения планеты будет страдать от избыточного веса или ожирения, эти диагнозы будут у трети детей и молодых людей. Согласно выводам врачей, это значительно повысит риск увеличения ранней смертности и создаст огромную нагрузку на системы здравоохранения во всем мире. 

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