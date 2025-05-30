СМИ сообщили о самоубийстве трансгендерной студентки российского вуза

22 мая сотрудники и учащиеся университета Иннополис в Татарстане обнаружили тело 21-летней трансгендерной студентки вуза, сообщает журнал «Гроза». Перед этим она опубликовала в своем телеграм-канале свое фото с подписью «сори, я так больше не могу. всем удачи», а также голосовые сообщения и геометку с местом, на котором позднее нашли ее тело. По словам читателя «Грозы», сотрудники вуза попросили не говорить об этой ситуации журналистам.

В прощальных сообщениях студентка говорила о гендерной дисфории, пишет «Гроза». Она сказала, что сделала эти записи и попыталась совершить самоубийство еще месяц назад, но тогда «не получилось выпилиться». По данным телеграм-канала Mash Iptash, она также заявила, что если эти сообщения опубликованы, то она уже мертва.

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«Хотела предсмертную записку наговорить <…> Как же тяжело о себе говорить нормально в женском роде, помогите <…> Идешь, слушаешь себя же, ловишь кринж <…> Если вы это слышите, значит, я уже мертва, или жива, но где-то проебалась <…> Внезапно до меня дошло, что мне удобнее говорить в женском роде по отношению к себе. 21, почти 22 [года] пытаешься говорить о себе в мужском [роде], а надо теперь в женском — а привычки-то остались», — цитирует «Гроза» аудиосообщения девушки.

Когда студенты увидели публикации о самоубийстве, они попросили консьерж-сервис Иннополиса осмотреть место, которое указала их знакомая, а потом отправились туда сами, пишет «Гроза». Также туда приехали сотрудники университета: психолог и глава отдела по работе со студентами. По данным Mash, тело четверокурсницы нашли в лесу рядом с жилыми домами.

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Читатель «Грозы» назвал погибшую студентку «отчасти закрытым человеком», который при этом «не отличался от остального большинства». По его словам, раньше она жила в общежитии, а с января поселилась одна. Также он заявил, что вуз не стал публиковать информацию о смерти студентки и попросил не рассказывать об этом в СМИ. Он сказал, что теперь сотрудники Иннополиса «стали активнее продвигать психологическую помощь».