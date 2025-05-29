Трамп смягчил приговор одному из самых известных гангстеров по просьбе Канье Уэста

Президент США Дональд Трамп смягчил приговор 74-летнему основателю и главарю банды Gangster Disciples («Гангстеры-Апостолы») Ларри Гуверу, который отбывал шесть пожизненных сроков в федеральной тюрьме ADX Florence в Колорадо за организацию преступного сообщества, отмывание денег и торговлю наркотиками, сообщает NBC News.

Для Гувера сокращение сроков не означает скорого освобождения, поскольку в штате Иллинойс он также приговорен к 200 годам заключения за убийство. Однако теперь из тюрьмы строгого режима, где содержатся террористы и серийные убийцы, его переведут в тюрьму Иллинойса с более мягкими условиями, где он продолжит отбывать остаток своего 200-летнего срока.

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Гувер находится в заключении с 1973 года, именно тогда он организовал убийство 19-летнего наркоторговца. Однако пребывание за решеткой не помешало ему руководить бандой Gangster Disciples из тюрьмы. По данным следствия и ФБР, он координировал преступную деятельность, включая вымогательства, торговлю наркотиками и отмывание денег, по всей территории США, используя тюремные каналы связи, подставных лиц и кодовые послания.

Решение Трампа вызвало широкий общественный резонанс. Критики расценивают его как очень опасный сигнал обществу, ведь ранее суды не случайно отклоняли прошения Гувера об освобождении, ссылаясь на серьёзность совершённых им преступлений, пишет NBC.

Сторонники гангстера, включая рэперов Канье Уэста и Дрейка, утверждают, что он изменился и может внести положительный вклад в общество. Канье Уэст неоднократно обращался к Трампу с просьбой помиловать Гувера. В 2018 года он выступил с целым восьмиминутным монологом в поддержку гангстера в Овальном кабинете. А в 2021-ом году вместе с Дрейком они организовали концерт Free Larry Hoover («Свободу Ларри Гуверу»).

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«Невозможно подобрать слова, чтобы выразить мою благодарность нашему преданному и непоколебимому президенту Дональду Трампу за освобождение Ларри Гувера», — так Канье Уэст поблагодарил Трампа в соцсети X.