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Политика

Минюст заявил об отсутствии оснований для включения Пугачевой и Урганта в список иноагентов

2 минуты чтения 12:14 29 мая

Министерство юстиции не видит оснований для того, чтобы включить певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Ивана Урганта в реестр «иностранных агентов» из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Олег Свириденко.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал чиновник.

Свириденко добавил, что включение лиц в реестр «иностранных агентов» осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

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Еще в марте депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта «иноагентом». По словам депутата, в российских СМИ появилась информация о том, что телеведущий зарегистрировался на территории Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

РИА «Новости» тогда сообщило, что Ургант указал своей деятельностью производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.

Сам Ургант позже написал в своем телеграм-канале, что «никуда не переезжает и бизнес не начинает».  

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Пугачеву же требовали признать «иноагентом» в июле 2024 года. Тогда депутат Госдумы Алексей Журавлев возмутился постом певицы о российском обстреле Украины. Пугачева опубликовала фотографию пострадавшего ребенка после удара по киевской больнице и написала, что «всему есть предел». В ответ Журавлев заявил, что Пугачеву нужно признать «иностранным агентом», а также лишить имущества за «дискредитацию» российской армии.

Министерство юстиции провело проверку и заявило, что не нашло для этого оснований. Сообщалось, что ведомство рассмотрит вопрос о включении Пугачевой в реестр, если обнаружит в ее деятельности «признаки иностранного агента».

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