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Политика

В Госдуме попросили признать Урганта «иноагентом» 

13:34 18.03.2025

Депутат Госдумы Николай Новичков просит Минюст признать телеведущего Ивана Урганта «иноагентом» из-за регистрации ИП в «недружественном государстве». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении информагентства.

По словам Новичкова, в российских СМИ появилась информация о том, что Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель. 

«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом», — говорится в обращении депутата на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

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Ранее РИА «Новости» сообщило, что 11 марта 2024 года телеведущий зарегистрировал ИП в центре Парижа, указав своей деятельностью производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.

В качестве адреса в регистрационных документах, на которые ссылается РИА «Новости», указан жилой дом в политическом центре города — седьмом округе Парижа. Корреспондент информагентства утверждает, что по указанному адресу находится исторический жилой дом, на котором нет ни вывесок, ни имени телеведущего на домофоне.

По данным информагентства, в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года. В собственности компании находятся два объекта недвижимости: по указанному адресу и в восьмом округе, неподалеку от Триумфальной арки, пишет РИА «Новости».

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Как сообщила агентству одна из жительниц дома, она не встречала «никаких русских и никого, по описанию похожего на Ивана Урганта», и не знает о зарегистрированных по этому адресу компаниях. На звонки по домофону также никто не ответил, утверждает корреспондент РИА «Новости».

В сведениях о компании, как отмечается, указано, что владелец возразил против предоставления своих данных, ссылаясь на 21 статью Европейского регламента о защите данных (право на возражение против обработки персональных данных в маркетинговых целях).

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