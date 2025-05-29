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Криминал

При взрыве в Ставрополе погиб воевавший в Украине замглавы города

2 минуты чтения 11:27 29 мая | Обновлено: 11:28 29 мая

В ночь на 29 мая в Ставрополе рядом с жилым домом на улице Чехова произошел взрыв. В результате погиб 34-летний заместитель главы городской администрации Заур Гурциев, получивший эту должность благодаря участию в российском вторжении в Украину. О его гибели сообщил местный губернатор Владимир Владимиров.

«Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

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О том, что на улице Чехова «произошел хлопок» около часа ночи сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко. «В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

О личности второго погибшего при взрыве человека на момент публикации заметки ничего не сообщается.

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Заур Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году он получил квалификацию «инженер», закончив Военную академию связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение».

В 2019 году Гурциев был назначен на должность начальника центра боевого управления авиацией, который отвечает за взаимодействие воздушных сил с сухопутными войсками. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Гурциев отправился на фронт, где служил авианаводчиком. За участие в боевых действия он был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова и медалью Жукова.

Став участником программы «Время героев», Гурциев в сентябре 2024 года был назначен на пост первого заместителя главы Ставрополя. 

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