Парапланерист выжил после незапланированного подъема на экстремальную высоту

Парапланерист из Китая Пэн Юйцзян чудом остался живым после экстремального полета на высоте 8500 метров. Спортсмен ожидал, что это будет рутинная тренировка, он стартовал с высоты около 3000 метров в горном хребте Цилянь на севере Китая, однако через 20 минут попал в мощный восходящий поток воздуха и оказался почти на высоте Эвереста. Об инциденте пишет The Guardian.

Полет парапланериста зафиксировала камера. На видео видно, что он весь покрыт сосульками и летит над облаками. Температура воздуха вокруг достигала -35 °C.

Позже мужчина уточнил, что провел в воздухе более часа, у него сильно замерзли руки, но он продолжал поддерживать радиосвязь со своим другом, который находился на земле. Все это время спортсмен пытался снизить высоту и приземлиться, но ему не удавалось. В какой-то момент он даже потерял сознание, уточняет The Guardian.

В конечном итоге приземлиться получилось только в 30 километрах от старта тренировки. После того, как видео полета завирусилось в сети, инцидентом заинтересовалась местная Ассоциация авиационного спорта. Расследование выявило нарушение правил безопасности и отсутствие должной подготовки к полету в экстремальных условиях. Пэн Юйцзян, как выяснилось, не регистрировал полет, поскольку в его планы не входило подниматься так высоко. Регулирующий орган запретил мужчине летать на параплане в течение полугода.

Видео вызвало шок и восхищение у интернет-пользователей. Некоторые предположили, что Пэн Юйцзян побил рекорд, но это не так.

В 2007 году парапланеристка из Германии поднялась с восходящим потоком воздуха на высоту 9946 метров и установила мировой рекорд. Правда, о своем достижении она узнала только после приземления, поскольку во время полета находилась без сознания почти 40 минут.