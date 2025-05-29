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Интернет и мемы

Парапланерист выжил после незапланированного подъема на экстремальную высоту

2 минуты чтения 12:15 29 мая | Обновлено: 12:16 29 мая

Парапланерист из Китая Пэн Юйцзян чудом остался живым после экстремального полета на высоте 8500 метров. Спортсмен ожидал, что это будет рутинная тренировка, он стартовал с высоты около 3000 метров в горном хребте Цилянь на севере Китая, однако через 20 минут попал в мощный восходящий поток воздуха и оказался почти на высоте Эвереста. Об инциденте пишет The Guardian.

Полет парапланериста зафиксировала камера. На видео видно, что он весь покрыт сосульками и летит над облаками. Температура воздуха вокруг достигала -35 °C. 

Позже мужчина уточнил, что провел в воздухе более часа, у него сильно замерзли руки, но он продолжал поддерживать радиосвязь со своим другом, который находился на земле. Все это время спортсмен пытался снизить высоту и приземлиться, но ему не удавалось. В какой-то момент он даже потерял сознание, уточняет The Guardian.

В конечном итоге приземлиться получилось только в 30 километрах от старта тренировки. После того, как видео полета завирусилось в сети, инцидентом заинтересовалась местная Ассоциация авиационного спорта. Расследование выявило нарушение правил безопасности и отсутствие должной подготовки к полету в экстремальных условиях. Пэн Юйцзян, как выяснилось, не регистрировал полет, поскольку в его планы не входило подниматься так высоко. Регулирующий орган запретил мужчине летать на параплане в течение полугода. 

Видео вызвало шок и восхищение у интернет-пользователей. Некоторые предположили, что Пэн Юйцзян побил рекорд, но это не так.

В 2007 году парапланеристка из Германии поднялась с восходящим потоком воздуха на высоту 9946 метров и установила мировой рекорд. Правда, о своем достижении она узнала только после приземления, поскольку во время полета находилась без сознания почти 40 минут.

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