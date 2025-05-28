Зарезавший четверых сверстников подросток устроил пожар и погиб

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четверых подростков и покушения на убийство еще четверых в городе Байкальск Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Согласно предварительным данным следствия, в какой-то момент один из подростков, находившихся в доме, напал с ножом на других. В результате четверо несовершеннолетних погибли на месте, еще четверо подростков были доставлены с различными травмами в больницу.

«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — сообщили в Следственном комитете.

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По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, инцидент произошел во время празднования дня рождения группой несовершеннолетних. «Какие-то выводы делать пока рано. Предварительно, ни один из подростков не состоял на учете в КДН. Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», — говорится в сообщении главы региона.

По данным Кобзева, один из пострадавших при нападении с ножом подростков — 14-летний ребенок — с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии. В городской администрации, в свою очередь, сообщили, что в связи с гибелью детей в Байкальске объявили трехдневный траур, пишет РИА «Новости».

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Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что подозреваемым оказался 17-летний подросток по имени Миша, который пришел на день рождения своей 15-летней подруги Насти. Сообщается, что праздник отмечали на даче старшего брата Миши.

По данным телеграм-канала, в какой-то момент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Миша взял нож и напал на несовершеннолетних гостей. Трое из них — 16-летняя Полина, 14-летний Вадим и 13-летний Коля — погибли на месте. Отмечается, что их тела нашли в летней кухне дома. Там же позднее нашли тело 14-летнего подростка по имени Ойбек.

По данным Shot, перед приездом полиции Миша открыл газ, после чего в доме произошел взрыв и начался пожар. Подросток находился внутри и погиб на месте.

