Судимый за педофилию россиянин изнасиловал соседа трубой из-за его ориентации

В Бурятии полицейские задержали 38-летнего мужчину за избиение и изнасилование его соседа-гея. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в городе Улан-Удэ ночью 21 мая. Как сообщается, 38-летний Егор (имя изменено) выпивал со своим соседом — 37-летним Павлом (имя изменено). В какой-то момент между мужчинами возник спор из-за гомосексуальности последнего. Агентство пишет, что Егору не понравилось, что Павел живет с мужчиной и не скрывает, что он гей.

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«В ходе начавшегося конфликта Егор напал на своего соседа Павла и начал сильно избивать. После чего Егор взял, предположительно, трубу от вешалки шкафа и с помощью нее повредил соседу прямую кишку», — сообщил собеседник издания.

Павел обратился за помощью к врачам и вызвал полицейский. Приехавшие на место силовики, нашли в квартире Егора личные вещи потерпевшего и обнаружили следы крови.

«Регнум» пишет, что в отношении Егора возбудили уголовное дело по статье «о насильственных действиях сексуального характера» (ч. 3 ст. 132 УК), которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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По данным агентства, в 2021 году обвиняемый уже был судим за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ст. 134 УК).

Пострадавший ранее также привлекался к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК), а также за угрозы убийством (ст. 119 УК).