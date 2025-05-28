Показывавшего гениталии москвича задержали около детского сада

На юге Москвы силовики задержали мужчину, который, находясь около детского сада на Шипиловской улице в состоянии алкогольного опьянения, показывал гениталии. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

В пресс-релизе сказано, что силовики получили сигнал тревоги от охранника, который рассказал о «непристойных действиях» 24-летнего мужчины, чье имя не называется. Утверждается, что прохожие сделали ему замечание, однако москвич начал провоцировать драку.

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Также Росгвардия опубликовала видеозапись задержания, на которой силовики пытаются посадить мужчину в служебную машину. В ролике слышно, как мужчина говорит, что он «ничего не делал». Москвича доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что в Новой Москве один из родителей воспитанников детсада Bilingual Kids Academy устроил стрельбу рядом с учреждением. СМИ писали, что мужчина устроил скандал со своей супругой, которая приехала забрать ребенка, и попытался выволочь ее на улицу. После завязавшейся драки с «группой поддержки» женщины прозвучал выстрел. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, выстрел был произведен из травматического пистолета. Родителей доставили в полицию, никто из детей и работников детсада не пострадал.

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Кроме того, в марте сообщалось, что в Приморском крае мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил воспитателя и директора детского сада, поскольку те не хотели отдавать ему ребенка. После того, как мужчину доставили в медучреждение для освидетельствования, он напал на силовиков.