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Общество

Мужчина устроил стрельбу рядом с московским детским садом

16:47 14.03.2025

В Новой Москве в районе Коммунарка мужчина устроил стрельбу рядом с детским садом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным телегра-канала 112, стрелял отец одного из детей Bilingual Kids Academy. 

Издание утверждает, что обычно 37-летний Юрий Андреев сам забирает сына, но в пятницу за ребенком приехала его мать, которую, как утверждается, раньше в садике не видели. 112 пишет, что воспитатели позвонили Андрееву, который приехал и «устроил скандал с супругой», пытаясь выволочь ее на улицу.

«В итоге, охрана и воспитатели вытолкали его самого. У крыльца мужчина наткнулся на группу поддержки жены, началась драка, которая переместилась за угол здания. Там и прозвучал выстрел», — утверждает канал. При этом 112 пишет, что Андреев якобы ранил мужчину, который защищал его супругу. 

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Также телеграм-канал утверждает, что после драки и стрельбы Андреев «сел на лавку и дожидался полицию».

В свою очередь Волк утверждает, что конфликт произошел за пределами территории детского сада. Она также уточнила, что стреляли из травматического пистолета. «Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила официальный представитель МВД.  

Она также подчеркнула, что никто из воспитанников детского сада и персонала дошкольного учреждения не пострадал.

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