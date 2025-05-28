Брошенная россиянкой в аэропорту новорожденная остается в турецком доме малютки

Девочка, которую родила и бросила в туалете турецкого аэропорта россиянка Екатерина Бурнашкина, остается в Анталье. Об этом рассказала адвокат Айшель Кюбра Полат, пишет РИА «Новости».

«Девочка Николь остается в Доме малютки в Анталье, ее здоровье не вызывает опасений», — сказала она.

По словам адвоката, мать Екатерины по имени Елена, которая вместе с ней была задержана в аэропорту, уже вернулась в Россию. «Бабушка Елена вернулась в Россию. Она была оправдана, в любом случае бабушка получит опеку над ребенком», — утверждает Полат.

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При этом, по ее словам, окончательное решение о судьбе девочки будет принято не судом, а в рамках административной процедуры, которую ведут уполномоченные министерства.

Россиянки Екатерина и Елена Бурнашкины были задержаны в аэропорту Антальи в октябре прошлого года, когда они собирались улететь в Москву. Тогда выяснилось, что незадолго до вылета 18-летняя Екатерина зашла в туалет и родила дочь, которую там же и оставила. Новорожденного обнаружила уборщица и сообщила об этом сотрудникам аэропорта.

Елена утверждала что ни она, ни ее дочь не знали о беременности, и просила освободить их, чтобы они могли вместе с ребенком вернуться в Россию.

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В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам лишения свободы, признав виновной в покушении на убийство близкого родственника. Адвокат Айшель Кюбра Полат назвала приговор чрезмерно суровым: по ее словам, в аналогичных случаях матери обычно обвиняются в оставлении ребенка, за что предусмотрено наказание от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

РИА «Новости» пишет, что защита россиянки намерена обжаловать приговор, но пока не подала апелляцию, ожидая полного текста судебного решения.

Ранее консул России в Анталье Сергей Ветрик заявлял, что его подчиненные работают над возвращением ребенка в Россию. По его словам, дипломаты держат эту ситуацию «на приоритетном контроле» и посещают новорожденную в местном приюте.



