Насильник и убийца переоделся в форму охранника и сбежал из тюрьмы

В США бывший полицейский города Гейтуэй (штат Арканзас) Грант Хардин, отбывающий срок за убийство и изнасилование, совершил побег из тюрьмы, переодевшись в форму охранника. Об этом пишет CNN.

По данным Департамента исполнения наказаний Арканзаса, 56-летний осужденный был одет в форму, «похожую на форму сотрудников правоохранительных органов» — черные брюки, футболку, бейсболку и бронежилет. Сообщается, что такая одежда позволила ему беспрепятственно покинуть территорию.

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Представитель Департамента исправительных учреждений Арканзаса Рэнд Чемпион рассказал, что осужденный совершил побег в дождливую погоду, что осложнило работу поисковых групп и кинологов. По его словам, пропажу Хардина заметили спустя 15–20 минут во время плановой проверки заключенных. На записях с камер видеонаблюдения видно, как он вывозит тележку с коробками и досками. Предположительно, он покинул тюрьму через служебные ворота.

По словам прокурора округа Бентон Брайана Секстона, больше всего сейчас его беспокоят пострадавшие, «которые почти десять лет считали это дело закрытым». «Мне жаль их, теперь им приходится вновь переживать травму, которую этот человек нанес им и их семьям», — поделился Секстон.

По данным телеканала, Хардин все еще остается на свободе. Власти проводят масштабную операцию с привлечением кинологов, воздушной техники и сил полиции со всего штата. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят немедленно обратиться в органы.

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Хардин — бывший полицейский, который признался в убийстве работника водоснабжения Джеймса Эпплтона в 2017 году и изнасиловании учительницы в 1997-м. Его приговорили к 30 годам за убийство и двум срокам по 25 лет за два пункта изнасилования.

