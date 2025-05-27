Обманутый мошенниками экс-профессор МГУ покончил с собой

Бывший профессор МГУ, чье имя не называется, совершил самоубийство после того, как мошенники убедили его отдать им более 50 миллионов рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в правоохранительных органах.

Там уточнили, что мошенники действовали по классической схеме. «Аферисты сначала убедили его перевести все накопления якобы на безопасный счет, а потом — продать две квартиры и также передать им вырученные на этом деньги», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что тело бывшего профессора нашли за городом. Незадолго до смерти он встречался там с другом. Позже его друг рассказал, что профессор был очень расстроен и жаловался на проблемы.

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В начале февраля в Санкт-Петербурге 17-летний студент первого курса колледжа покончил с собой, выпрыгнув из окна, после того, как перевел мошенникам более 500 тысяч рублей, принадлежавших его отцу. Спустя три недели Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого афериста. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с доведении до самоубийства.

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В июне 2024 года совершила самоубийство ставшая жертвой мошенников бывшая судья Таганского районного суда Москвы Наталья Ларина. Как сообщалось, мошенник, выдававший себя за бывшего руководителя Лариной Михаила Строгонова, убедил ее, что некие злоумышленники пытаются похитить ее деньги и отправить их на финансирование украинской армии. В итоге бывшая судья сначала перевела мошенникам миллион рублей собственных сбережений, а затем еще 951 тысячу рублей, взятых в кредит.