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Новости

Ставшая жертвой мошенников экс-судья выпала из окна

12:33 • 06.06.2024

Бывшая судья Таганского районного суда Москвы Наталья Ларина погибла 5 июня, выпав из окна московской квартиры на 1-й улице Машиностроения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Ларина, более 15 лет работавшая судьей по уголовным делам, получила известность после того, как в 2015 году арестовала художника-акциониста Петра Павленского, а в 2019 году — серийного отравителя Мурата Сабанова. В 2023 году она вышла на пенсию по выслуге лет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, незадолго до гибели Ларина стала жертвой телефонных мошенников. По данным канала, в мае с ней связался неизвестный, представившийся ее бывшим руководителем Михаилом Строгоновым.

Он убедил Ларину, что злоумышленники пытаются похитить ее деньги и отправить их на финансирование украинской армии. После этого он сказал ей, что с ней свяжутся сотрудники спецслужб и российского Центробанка.

В результате мошенники уговорили бывшую судью перевести на «безопасный счет» сначала миллион рублей собственных сбережений, а затем еще 951 тысячу рублей, взятых в кредит.

По словам близких Лариной, поняв, что ее обманули, она сильно переживала из-за произошедшего. Источники телеграм-канала Baza среди силовиков рассказали, что полицейские нашли в квартире погибшей предсмертную записку, однако о ее содержании ничего не сообщается. У Лариной осталась несовершеннолетняя дочь.

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