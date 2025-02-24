Подросток покончил с собой из-за мошенников

В Санкт-Петербурге арестован обвиняемый в мошенничестве и доведении 17-летнего подростка до самоубийства. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 6 февраля злоумышленники, через один из мессенджеров, получили доступ к личным данным 17-летнего подростка и заставили его перевести им 500 тысяч рублей, которые принадлежали ему и его родителям. Мальчик, «находясь под воздействием мошенников», перевел им деньги на банковский счет, а на следующий день, осознав, что стал жертвой обмана, покончил жизнь самоубийством, рассказали в Следственном комитете.

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Как утверждают следователи, обвиняемый обналичил переведенные подростком деньги в банкомате в Новосибирске, а затем перевел их «неустановленным лицам» посредством криптовалюты.

Предполагаемого злоумышленника задержали в Барнауле и доставили в Санкт-Петербург. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в отношении подростка и доведении его до самоубийства (часть 2 статьи 159 УК, пункт «а» части 2 статьи 110 УК). 24 февраля суд избрал ему меру пресечения на время следствия в виде заключения под стражей.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете.

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Петербургское издание «Фонтанка» пишет, что погибшим был студент первого курса колледжа автоматизации производства. Сообщается, что его тело нашли под окнами многоэтажного дома в муниципальном округе Северный. Издание добавило, что перед тем, как покончить с собой, подросток записал видео с последним посланием.

Портал 78.ru утверждает, что мошенники представлялись сотрудниками различных служб. Отмечается, что «под предлогом предотвращения мошеннических действий», злоумышленники заставили подростка перевести им 531 тысячу рублей, которые принадлежали отцу подростка и «были в общем доступе».



