Таксист задушил пассажирку и вывез ее тело в лес

Курчатовский районный суд в Челябинске сегодня, 26 мая отправил в СИЗО на два месяца 36-летнего таксиста Бориса Пряхина, обвиняемого в убийстве 24-летней пассажирки Валерии, пишет издание «Челябинск онлайн». По данным региональных управлений МВД и Следственного комитета, обвиняемый задушил девушку, а затем закопал ее тело в лесу.

Сообщается, что 22 мая в полицию обратилась мама девушки с заявлением об ее исчезновении. По ее словам, после встречи с друзьями дочь перестала выходить на связь и не появилась на работе.

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По данным Следственного комитета, последнее местонахождение девушки было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Также на видео попал момент ее отъезда из одного из заведений на автомобиле, водителем которого был обвиняемый.

«В последующем следствием установлено, что в ночное время 22 мая текущего года обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ при перевозке местной жительницы. В ходе поездки между фигурантом и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого водитель, находясь вблизи остановки общественного транспорта “ЗАО Пластик” в Курчатовском районе города Челябинск задушил девушку руками», — рассказали следователи.

Затем, по данным МВД, таксист вывез тело девушки в лес и накрыл строительным мусором. «Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело», — сообщили в МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 статьи 105 УК), по которой обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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В разговоре с журналистом «Челябинск онлайн» жена обвиняемого по имени Татьяна заявила, что в ночь на 22 мая он подрабатывал в такси, уехал из дома вечером, а вернулся около 8 часов утра.

«Он спал часа по два, по три в сутки. Допустим, он утром уходил на завод. Пил кофе, потом уезжал в такси. На заводе смены по 12 часов, в такси — часов 8. Он был постоянно уставший. Видимо, недосып ударил в голову», — прокомментировала Татьяна обвинение в убийстве.

Подруга убитой девушки, в свою очередь, заявила изданию, что таксист перед убийством изнасиловал девушку и даже попытался обмануть следствие. По ее словам, обвиняемый приехал к дому Валерии и сделал вид, что завершил заказ.

«По камерам домофона посмотрели — из такси она так и не вышла. Когда все стало понятно, таксист дал показания, что изнасиловал ее и убил. Но пока экспертизой не доказано, было ли насилие. Точная причина смерти не установлена, предположительно, это удушение», — рассказала подруга.

Она добавила, что у Валерии остались мама и бабушка.