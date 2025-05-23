Российских военных обвинили в мародерстве и жестоком убийстве сослуживца

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении группы российских военнослужащих, обвиняемых в бандитизме, мародерстве и жестоком убийстве сослуживца в Курской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в преступной группе состояли пятеро военных, участвовавших в отражении атак Вооруженных сил Украины на приграничный регион. Один из фигурантов дела — Михаил Осипов — арестован и содержится под стражей по решению Курского гарнизонного военного суда. Его защита настаивает на непричастности к преступлениям, однако суд дважды отказал в изменении меры пресечения.

Другой участник дела, солдат Александр Лисунов, был арестован вместе с Осиповым, но признал свою вину в сокрытии следов преступления. Как сообщает «Коммерсантъ», Лисунов помогал спрятать тело убитого сослуживца.

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При этом издание отмечает, что данные о совершенных военными преступлений не раскрываются. Однако в материалах дела Лисунова описан один из эпизодов, вменяемых солдатам.

«Военные, чтобы причинить страдания своей жертве, из АК-74 выпустили ему в ноги не менее семи пуль, а потом добили выстрелом в голову. Тело, чтобы скрыть следы преступления, спустили в подвал разрушенного дома, облили горючим и подожгли», — цитирует «Коммерсантъ» материалы дела.

Один из адвокатов военных сообщил изданию, что между военнослужащими подразделения штурмовиков возник конфликт, в результате которого и произошло убийство. Обвиняемые утверждают, что их жертва якобы пыталась уклониться от участия в боевых действиях. При этом они отрицают свою вину в грабежах и разбое, настаивая, что из заброшенных зданий брали лишь незначительные вещи для улучшения быта.

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Уголовное дело возбуждено по статьям 209, 105 и 356.1 Уголовного кодекса — бандитизм, убийство с особой жестокостью и мародерство.

Ранее Следственный комитет сообщал о расследовании преступлений, совершенных украинскими военными на территории приграничных районов Курской области, в частности в населенных пунктах Суджа и Гуево. Тогда украинские бойцы, по версии российских силовиков, поджигали дома мирных жителей, сбрасывали взрывные устройства и вели обстрелы.