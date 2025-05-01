Центральную Россию накрыл майский снегопад

Утром 1 мая Московскую, Тверскую, Ярославскую область и другие регионы Центральной России накрыл снегопад. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец связывает это с холодным тылом циклона.

По его словам, предстоящей ночью в Москве выпадет мокрый снег вперемешку с ливнем. Отмечается, что в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков (19-24 мм). Температура воздуха в столичном регионе при этом понизится до 0 — плюс 3 градусов.

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Снег также прогнозируется в северных районах Подмосковья: в Талдоме — 3–6 см, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске — 6–9 см, а в Клину — до 12–15 см. В Москве к утру пятницы возможно образование снежного слоя в 1–2 см, который, по прогнозам синоптика, вскоре растает.

На Верхней Волге, по словам Тишковца, в ближайшие дни снег может образовать покров до 17 сантиметров. Он уточнил, что несмотря на положительную температуру, интенсивность осадков будет настолько высокой, что в регионе сформируется временный снежный слой — сопоставимый с декабрьским. Синоптик отметил, что такого в этих краях не происходило за всю историю глобального потепления.

Тишковец отметил, что в пятницу погода улучшится. Так, в Москве днем температура воздуха составит от плюс 6 до плюс 9 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы для начала мая.

Департамент транспорта Москвы призывает водителей воздержаться от выезда в снег с дождем 1 и 2 мая на летней резине. В связи с ухудшением погодных условий, МЧС, ссылаясь на центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), накануне предупредило о возможных заморозках до минус шести градусов в Московском регионе.

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Тем временем пользователи в телеграм-каналах делятся фотографиями снегопада. По данным телеграм-канала Shot, сильнее остальных городов утром 1 мая засыпало Рыбинск и Переславль–Залесский.



