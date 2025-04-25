Москвичей предупредили о заморозках

В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до отрицательной, в городе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщает РБК со ссылкой на информацию из Гидрометцентра.

Заморозки продлятся с ночи на 26 апреля до утра 28 апреля, температура может опуститься до минус пяти градусов. Синоптики также предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега, а также о ветре силой до 15 метров в секунду.

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В дневное время в субботу ожидается потепление до плюс восьми-десяти градусов, в воскресенье — до пяти-семи градусов. Окончательное повышение температуры начнется уже в понедельник, когда температурные показатели превысят десять градусов. Предупреждение о возможных заморозках выпустили и в региональном управлении МЧС, а также отметили на карте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что уже 25 апреля в 350 километрах от Москвы начал выпадать снег, величина снежного покрова при этом остается небольшой. Его можно увидеть в Ленинградской и Вологодской областях.

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Ранее синоптики отмечали, что ливни, ожидающиеся в выходные на этой неделе, можно назвать аномальными. При этом текущая температура до похолодания, по их информации, была характерна для июльских показателей.

20 апреля в Москве был зафиксирован третий подряд температурный рекорд, он стал уже четвертым за апрель. Тогда воздух на главной метеостанции на ВДНХ прогрелся до почти 26 градусов. Аномальные ливни со снегом, которые начнутся в конце недели, ожидаются с показателем интенсивности до 32 мм, что составит 86% от месячной нормы.