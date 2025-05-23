Норвежец проснулся и обнаружил во дворе гигантское морское судно

Хозяин дома у моря неподалеку от норвежского города Тронхейма проснулся около 5:00 утра в четверг, 22 мая, и обнаружил у себя во дворе выбросившийся на берег контейнеровоз длиной 135 метров. Мужчина не слышал, как судно ударилось о сушу, его разбудил стуком в дверь видевший кораблекрушение сосед, сообщил таблоид DailyMail со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Хозяина дома зовут Йохан Хельберг. От стены его гостиной носовой бульб контейнеровоза отделяет всего несколько метров, видно на кадрах трансляции NRK. Тележурналисты показали, как гигантское судно почти полностью загораживает вид из окна гостиной.

Контейнеровоз называется «NCL Salten» и принадлежит норвежской компании North Sea Container Line. На борту судна находилось 16 человек, когда рано утром команда не справилась с управлением и направила «NCL Salten» к берегу на большой скорости, выяснили журналисты.

Представитель норвежской спасательной службы Йонас Андерсен рассказал NRK, что пострадавших от аварии нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Обследовавший место аварии геолог заявил, что удар судна о глинистый грунт вызвал оползень шириной около 100 метров и глубиной от восьми до десяти метров.

Другие дома в этом районе и проходящая рядом автомобильная дорога не пострадали, уточнил телеканал. Дом Хельберга тоже не пострадал, но мужчину и двоих его соседей на всякий случай эвакуировали, рассказал журналистам полицейский из оперативного отдела округа Трёнделаг.

Представитель North Sea Container Line сообщил NRK, что с этим судном «уже случались инциденты». По его словам, параллельно с полицией компания проведет собственное расследование случившегося.