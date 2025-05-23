Неплательщикам алиментов хотят запретить посещение футбольных матчей

Злостным неплательщикам алиментов хотят запретить оформлять карту болельщика (Fan ID) или приостанавливать уже имеющиеся до погашения задолженности. Такие меры сейчас прорабатывает Федеральная служба судебных приставов, сообщил ее директор Дмитрий Аристов.

«ФССП России совместно с Минюстом России прорабатывается вопрос, касающийся отказа в оформлении персонифицированной карты болельщика или о приостановлении ее действия», — сказал Аристов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

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Закон о введении карты болельщика приняли в декабре 2021 года. С декабря 2022 года Fan ID стал обязательным для посещения матчей Российской премьер-лиги и финалов Кубка России. «Коммерсантъ» напоминает, что карту болельщика ранее критиковали фанаты. В качестве протеста они перестали посещать игры. К началу 2024 года, как отмечает издание, власти выдали более 1,5 миллиона Fan ID, но посещаемость на крупных спортивных событиях упала.

Ранее на форуме Аристов также предлагал ввести запрет для алиментщиков на регистрацию автомобиля. А в феврале он рассказал, что работодателей в будущем могут обязать проверять сотрудников в реестре должников по алиментам, чтобы удерживать часть их зарплаты в случае задолженности.

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Кроме того, Аристов представил проект сайта, где будет располагаться создаваемый открытый реестр злостных неплательщиков алиментов. Ссылка на список, как сообщается, будет на главной странице в разделе «Узнай о своих долгах».

В реестре будут содержаться сведения о злостных неплательщиках алиментов — тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности, а также о лицах, находящихся в розыске, рассказывал ранее первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук.

Закон, предусматривающий создание открытого реестра должников по алиментам, вступит в силу 25 мая. Согласно данным Минюста, в этот список будет включено около 144 тысяч граждан России.