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Криминал

На главного конструктора военного завода напали с молотком

2 минуты чтения 17:23

Вечером 22 мая в Кургане произошло нападение на главного конструктора военного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. По данным сенатора от Курганской области и бывшего руководителя «Курганприбора» Сергея Муратов, у Кондратьева сломана рука.

По данным Ura.ru, нападавший подкараулил Кондратьева в подъезде и несколько раз ударил молотком по голове и руке, которой конструктор пытался прикрыться. Медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и перелом руки. Издание сообщает, что состояние Кондратьева «нормальное», серьезных повреждений головы нет.

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Источники ТАСС и изданий «Область 45» и Ura.ru связывают нападение с профессиональной деятельностью Кондратьева. Муратов назвал это «заказом врага» и призвал усилить защиту ключевых сотрудников оборонных предприятий.

«Я этого парня знаю с первых [шагов в профессии], скажем так, это мой воспитанник. Человек высокоинтеллектуальный, человек — умница, просто умница. А теперь вот так вот по заказу врага кто-то такое совершил», — рассказал сенатор о Кондратьеве.

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В июле 2023 года Минфин США внес «Курганприбор» в санкционный список, также предприятие попало под санкции Евросоюза. По данным The Insider, Муратов владеет этим заводом, а его продукция — это взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и зенитно-ракетных комплексов. В частности, предприятие создает взрыватели и другие механизмы для снарядов к системам «Смерч» и «Град».

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