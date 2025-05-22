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Криминал

В Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля

2 минуты чтения 08:07

В Вашингтоне возле Еврейского музея неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Штатов Кристи Ноэм.

«Сегодня вечером около Еврейского музея в Вашингтоне были беспричинно убиты два сотрудника посольства Израиля. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации. Пожалуйста, молитесь за семьи жертв. Мы привлечем этого подлого преступника к ответственности», — написала она на своей странице в соцсети X. 

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По словам шефа полиции Вашингтона Памелы Смит, жертвами нападения стали мужчина и женщина, чьи имена не называются, передает ABC News. Она уточнила, что подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 30-летний уроженец Чикаго Элиас Родригес. Как сообщается, во время и после задержания он скандировал «Свободу Палестине!». Также в полиции отметили, что после убийства подозреваемый попытался избавиться от пистолета, выбросив его, но полицейские быстро нашли предполагаемое орудие преступления.

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Генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч сообщил, что в день убийства организация проводила в Еврейском музее мероприятие, в котором принимали участие сотрудники израильской дипмиссии. В то же время в посольстве заявили телеканалу CNN, что в момент стрельбы израильского посла на месте событий не было.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал произошедшее, назвав его «отвратительным актом антисемитского терроризма».  Лидер меньшинства демократов в Сенате Чак Шумер также связал случившееся с антисемитизмом.

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