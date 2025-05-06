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Общество

СМИ: Россия подготовит бюджет к мировому обвалу цен на нефть

2 минуты чтения 19:44 6 мая | Обновлено: 19:45 6 мая

Российские власти рассматривают возможность изменить главный механизм пополнения госбюджета на фоне снижения доходов от продажи нефти и «истощающих казну» военных расходов, сообщило Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Механизмом является бюджетное правило, согласно которому Минфин обязан не тратить, а направлять в Фонд национального благосостояния поступления от продаж нефти по цене свыше специально установленного порога.

Специально установленный порог, «цену отсечения», предложено снизить в 2026 году с нынешних 60 долларов за баррель до 50 долларов, рассказали собеседники журналистов. Кремль ожидает, что цены на нефть будут оставаться низкими еще долгое время, пишет Bloomberg.

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Обсуждение изменения бюджетного правила находится на ранней стадии, сообщили источники агентства. Однако это обсуждение «показывает растущую уверенность» в том, что «обвал мировых цен на нефть продолжится без внятных перспектив скорого восстановления», сообщило Bloomberg.  

Цена сырой нефть упала почти до четырехлетнего минимума на фоне ожиданий негативного влияния на спрос торговой войны президента США Дональда Трампа. Кроме того, картель ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией отказывается от своей стратегии поддержки цен на нефть, обратило внимание издание.

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Доходы российского госбюджета на 30% зависят от прибыли с продажи нефти и газа. Если эти полезные ископаемые не будут расти в цене, Кремлю придется искать новые пути увеличения военных расходов, пишет Bloomberg.

Фонд национального благосостояния с начала 2022 года по апрель 2025-го сократился более чем наполовину, с 8,4 триллионов до 3,3 трлн рублей.

На прошлой неделе Министерство финансов России более чем в три раза увеличило целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год. Это произошло после того, как были снижены ожидания по доходам и ценам на нефть, пишет Bloomberg.

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