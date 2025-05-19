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Общество

СМИ: власти посчитали приемлемым курс по 100 рублей за доллар

2 минуты чтения 20:26

Российская экономика способна справиться со снижением стоимости рубля до уровня, когда один доллар будет стоить 100 рублей. При этом власти опасаются, что любая корректировка с текущих уровней может выйти из-под контроля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в российском правительстве.

По данным агентства, в этом году рубль вырос примерно на 40% по отношению к доллару. В то же время аналитики считают, что рубль переоценен и ожидают его снижения из-за провала мирных переговоров с Украиной, возможного снижения процентной ставки и дальнейшего падения цен на нефть.

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Как утверждает источник Reuters, в России заинтересованы в снижении курса рубля до 100 за доллар при условии, что оно будет стабильным и не зайдет слишком далеко. Падение рубля позволило бы правительству пополнить бюджет, тогда как укрепление рубля напротив приводит к сокращению доходов от продажи нефти.

Источник агентства сообщил, что слабый курс рубля на уровне 110–120 тоже пойдет пользу бюджету, однако он приведет к сопутствующей инфляции, которую не приветствовал бы ни Центробанк, ни правительство.

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Reuters пишет, что рубль вырос на фоне ожиданий мирного урегулирования войны в Украине и сокращения импорта, поскольку из-за высокой процентной ставки российские компании и население не могут себе позволить брать кредиты и покупать зарубежные товары.

В то же время аналитики предсказывают, что негативный исход переговоров или новые санкции против России провоцируют падение курса рубля. Так, экономисты прогнозируют, что через год доллар будет стоить 95 рублей. Американский банк Goldman Sachs считает, что рубль вернется к 100 за доллар к середине лета.

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