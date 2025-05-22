Осудивший войну комик Александр Ревва получил российское гражданство

Бывший участник шоу Comedy Club на телеканале ТНТ комик Александр Ревва, также известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, получил российское гражданство. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

«Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки», — говорится в документе. Также там указано, что Ревва зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

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В свою очередь, РИА «Новости» утверждает, что комик указал российское гражданство в неких неназванных юридических документах в начале 2025 года.

Александр Ревва родился в Донецке и имел право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Как пишут СМИ, в 2022 году вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину он осудил войну и переехал вместе с семьей в Испанию. Спустя год он удалил антивоенные высказывания из своих соцсетей и вернулся в Россию.

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В сентябре 2023 года коллеги Реввы по телеканалу ТНТ комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили аннексированную Россией Донецкую область Украины и дали там концерт для российских военных.

«Мы впервые здесь. Это место очень впечатляет, трогает душу. Еще узнали много историй связанных с этим местом. Когда их рассказывали — были мурашки по коже», — сказал Дорохов, добавив, что он пообщался с российскими солдатами, которые воюют в Украине, и они показались ему «душевными людьми».

После этого данные Мусагалиева появились на сайте «Миротворец», где его назвали «пособником российско-фашистских захватчиков и террористов». А в Казахстане отменили концерт команды КВН «Камызяки», капитаном которой он является.