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В Казахстане отменили тур команды КВН «Камызяки» после того, как ее капитан выступил в аннексированной Донецкой области 

14:37 • 14.09.2023

В Казахстане отменили тур команды КВН «Камызяки». Об этом в инстаграме сообщила организатор концертов Ольга Ли. 

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану», — написала она. Концерты должны были пройти в октябре в Алматы и Астане. 

На прошлой неделе капитан команды «Камызяки», комик Азамат Мусагалиев и шоумен Денис Дорохов выступили на концерте у мемориала Саур-Могила в аннексированной Донецкой области. После этого Мусагалиева внесли в базу «Миротворца». Дорохов числится в этом списке с 2019 года. 

Чрез два дня после этого в Казахстане запустили петицию с требованием отменить концерты «Камызяков» в стране. «Мы, казахстанцы, не желаем видеть в нашей стране людей, поддерживающих агрессию в отношении суверенной страны Украины. Мы мирная страна и мирный народ», — говорится в тексте петиции, которую подписали более 18 тысяч человек. 

В июне в Казахстане отменили концерт Григория Лепса после того, как, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, певец вместе с другими артистами пообещал выплачивать по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк Abrams и Leopard. Также в Казахстане отменили концерты поддержавших войну Ларисы Долиной и Полины Гагариной. 

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