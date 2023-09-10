Комик Азамат Мусагалиев выступил в аннексированной Донецкой области и попал в базу «Миротворца»

Шоумен Азамат Мусагалиев выступил на концерте у мемориала Саур-Могила в аннексированной Донецкой области. После этого его внесли в базу «Миротворца», где артиста назвали «пособником российско-фашистских захватчиков и террористов».

Вместе с Мусагалиевым на концерте, который был посвящен освобождению Донбасса во время Второй мировой войны, также выступил комик Денис Дорохов. Он числится в списках «Миротворца» с 2019 года после посещения аннексированного Крыма. Оба шоумена дали интервью местному телеканалу «Оплот ТВ».

«Мы впервые здесь. Это место очень впечатляет, трогает душу. Еще узнали много историй связанных с этим местом. Когда их рассказывали — были мурашки по коже», — сказал Дорохов, добавив, что он пообщался с российскими солдатами, которые воюют в Украине, и они показались ему «душевными людьми».

В свою очередь, Мусагалиев пожелал жителям аннексированной Донецкой области «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких».

На концерте у мемориального комплекса 8 сентября выступили певцы Shaman и Григорий Лепс, а также другие российские артисты.

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