Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

В предстоящем сезоне наименее выгодным месяцем для отпуска станет июнь. По словам директора по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, из-за небольшого количества рабочих дней в этом месяце отпускные могут оказаться ниже, чем в июле или августе, пишет РИА «Новости».

«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — рассказала Санина.

Она пояснила, что стоимость одного рабочего дня зависит от общего количества рабочих дней в месяце. В месяц с небольшим количеством рабочих дней день отпуска обходится дороже, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка. Напротив, при большем количестве рабочих дней отпуск становится более выгодным.

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Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил главе Минтруда Антону Котякову ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. По мнению Арапова, так называемая «демографическая неделя» может стать эффективной мерой поддержки семей.

Он подчеркнул, что для многих россиян этот отпуск станет редкой возможностью восстановиться после стресса и прийти к оптимальному внутреннему состоянию для принятия решения о рождении ребенка. По задумке депутата, люди, не состоящие в отношениях, смогут использовать это время для встреч и знакомств.

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До этого сервис по поиску работы Superjob выяснил, что лучшим местом для летнего отпуска россияне считают море. Сообщалось, что россияне также предпочитают отдых дома и поездки на дачу.

По 7% опрошенных выбрали отдых на природе или путешествия по России. Поехать за границу без уточнения направления готовы 5% респондентов. Еще 4% предпочли бы азиатские страны, 2% — Турцию, 1% — Египет. При этом 4% опрошенных не советуют брать отпуск летом.

Аналитики отмечают, что по сравнению с довоенным 2021 годом число желающих отдыхать дома и на даче снизилось, тогда как интерес к морю и зарубежным поездкам вырос.



