Россияне рассказали о предпочитаемых местах для летнего отдыха

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди 1600 респондентов со всей России и выяснил, что наибольшее количество россиян (18%) считают море лучшим место для отдыха во время летнего отпуска. При этом женщины давали такой ответ чаще мужчин (23% против 14% соответственно). Мужчины, в свою очередь, больше отдавали предпочтение отдыху дома (16% против 12% среди женщин). Всего этот вариант выбрали 14% опрошенных.

Отмечается, что в прошлом году море назвали лучшим местом для отдыха чуть более четверти россиян. При этом в феврале этого года другой опрос Superjob показал, что большинство тех, кто запланировал летние поездки на Черное море, усомнились в том, что они состоятся, из-за прошлогоднего разлива мазута недалеко от Керченского пролива.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента Интернет и мемы 7 минут чтения

После моря и отдыха дом в рейтинге идут поездки на дачу или в деревню. По 7% респондентов выбрали варианты отпуска на природе или в путешествии по России. За границу без указания конкретного направления хотели бы поехать 5% опрошенных. Еще 4% хотели бы поехать в какую-либо азиатскую страну, 2% — в Турцию, 1% — в Египет. При этом 4% респондентов ответили, что они не советуют брать отпуск летом.

По сравнению с довоенным 2021 годом отдых дома и на даче стали выбирать меньшее количество россиян. В то же время число желающих поехать на море или за границу наоборот выросло.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Мир 13 минут чтения

Ранее стало известно, что люди стали чаще путешествовать в одиночку, причем большую часть таких путешествий, 84%, совершают женщины. Эксперты объяснили эту тенденцию новым трендом — люди все чаще совершают туристические поездки ради «поиска себя».