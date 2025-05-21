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Общество

Россияне рассказали о предпочитаемых местах для летнего отдыха

2 минуты чтения 19:15

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди 1600 респондентов со всей России и выяснил, что наибольшее количество россиян (18%) считают море лучшим место для отдыха во время летнего отпуска. При этом женщины давали такой ответ чаще мужчин (23% против 14% соответственно). Мужчины, в свою очередь, больше отдавали предпочтение отдыху дома (16% против 12% среди женщин). Всего этот вариант выбрали 14% опрошенных.

Отмечается, что в прошлом году море назвали лучшим местом для отдыха чуть более четверти россиян. При этом в феврале этого года другой опрос Superjob показал, что большинство тех, кто запланировал летние поездки на Черное море, усомнились в том, что они состоятся, из-за прошлогоднего разлива мазута недалеко от Керченского пролива.

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После моря и отдыха дом в рейтинге идут поездки на дачу или в деревню. По 7% респондентов выбрали варианты отпуска на природе или в путешествии по России. За границу без указания конкретного направления хотели бы поехать 5% опрошенных. Еще 4% хотели бы поехать в какую-либо азиатскую страну, 2% — в Турцию, 1% — в Египет. При этом 4% респондентов ответили, что они не советуют брать отпуск летом.

По сравнению с довоенным 2021 годом отдых дома и на даче стали выбирать меньшее количество россиян. В то же время число желающих поехать на море или за границу наоборот выросло.

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