В Госдуме захотели ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил министру труда Антону Котякову ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письменное обращение парламентария. В документе предлагается назвать такой отпуск «демографической неделей».

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой «демографической недели» и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — говорится в письме.

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По мнению Арапова, «демографическая неделя» может стать одной из эффективных мер поддержки повышения рождаемости. Он уверен, что для многих россиян такой отпуск станет «редкой возможностью восстановиться после стресса», а также прийти к оптимальному внутреннему состоянию для принятия решения о рождении ребенка. Не состоящие в отношениях люди, по задумке Арапова, могут потратить это время на свидания.

По мнению Арапова, «демографическая неделя» может стать одной из эффективных мер поддержки повышения рождаемости. Он уверен, что для многих россиян такой отпуск станет «редкой возможностью восстановиться после стресса», а также прийти к оптимальному внутреннему состоянию для принятия решения о рождении ребенка. Не состоящие в отношениях люди, по задумке Арапова, могут потратить это время на свидания.

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Депутат напомнил, что в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 ребенка на одну женщину — это рекордно низкий уровень за последние десятилетия. Кроме того, ссылаясь на данные Росстата, Арапов сказал, что более 40% домохозяйств в стране состоят из одного человека — это, по его подсчетам, касается около 25 миллионов людей. При этом за последние 20 лет, по его словам, этот показатель увеличился почти вдвое, а больше половины одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста.

При этом Арапов предлагает компенсировать затраты работодателей на такие отпуска сотрудников через налоговый вычет, то есть организация оплачивает «демографическую неделю» сотрудника, а затем получает вычет из налога на прибыль в размере фактически понесенных расходов.