Секретаря и советника мэра Мехико застрелили в центре города

Ранним утром 20 мая в столице Мексики неизвестный застрелил личного секретаря и советника мэра Мехико Клары Бругады – Ксимену Гусман и Хосе Муньоса. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что двойное убийство произошло около 7:00 на улице в районе Модерна, рядом со входом в метро. По предварительным данным, в это время Муньос стоял на улице и ждал Гусман, которая должна была его забрать.

Видеозаписи с камеры наблюдения зафиксировали мужчину в белой футболке и мотошлеме, стоявшего у машины. В какой-то момент он достал пистолет и открыл огонь — сначала по Муньосу, затем по Гусман. После этого нападавший скрылся вместе с сообщником на мотоцикле, который ждал неподалеку.

Торговец и чистильщик обуви, работавшие рядом с местом убийства, рассказали полиции, что не видели нападавших и не слышали выстрелов. Они предположили, что преступник использовал глушитель.

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила убийства и заявила на утренней пресс-конференции, что преступники не останутся безнаказанными. Она подтвердила, что ни у Гусман, ни у Муньоса не было охраны, но отметила, что ей неизвестно о каких-либо угрозах в их адрес.

Бругада, в свою очередь, заявила, что власти расследуют возможные мотивы нападения и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нападавших. Гусман много лет работала с Бругадой и, по данным газеты, была одной из самых близких к ней сотрудниц мэрии.

Отмечается, что мэр Мехико Клара Бругада занимает один из самых влиятельных постов в стране после президента Клаудии Шейнбаум. Обе представляют правящую партию Morena и являются союзницами.

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Это, как минимум, второе громкое убийство госслужащих в Мексике за последний месяц. В середине мая в городе Тексистепек (штат Веракрус) во время предвыборного марша была убита кандидат в мэры Есения Лара Гутьеррес. В этот момент Гутьеррес вела прямую трансляцию в фейсбуке. После ряда выстрелов эфир резко прервался.



