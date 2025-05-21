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Политика

СМИ: Трамп оставил Европу и Украину один на один с Путиным

2 минуты чтения 08:21

После своего разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на шесть источников.

По их словам, Трамп «отказался от собственных угроз» усилить давление на Россию, в том числе ввести новые санкции, если Москва откажется от прекращения огня. Теперь европейские чиновники считают, что США вряд ли станут вводить новые ограничения в отношении России. 

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Как пишет NYT, если Трамп вновь не изменит свою позицию, это означает не только прекращение американского давления на Москву, но и образование раскола внутри НАТО. 

Накануне о введении новых санкций против России объявили представители Евросоюза и Великобритании. В свою очередь, Трамп, который ранее неоднократно заявлял о готовности ввести новые ограничения в отношении Москвы, сказал, что не хочет этого делать, так как считает, что это только усложнит процесс урегулирования конфликта. В то же время он не исключил, что «настанет время, когда это [введение новых санкций] произойдет».

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Ранее сам Трамп, а также глава Госдепартамента США Марко Рубио говорили, что США могут прекратить усилия по достижению мира в Украине, если они не дадут плодов в самое ближайшее время. Накануне Трамп фактически снова повторил этот тезис, сказав, что у него есть «красная линия», после пересечения которой США могут уступить Европе свою роль в урегулировании конфликта в Украине. При этом он, как и раньше, не уточнил, где проходит упомянутая им линия.

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