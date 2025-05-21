Экс-советник Януковича убит в Испании

В Мадриде застрелили бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Инцидент произошел около девяти утра у входа в Американскую школу в престижном районе Позуэло-де-Аларкон. Портнов, как сообщается, получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в грудь и голову, и скончался на месте.

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Источники РБК-Украина среди украинских силовиков подтвердили информацию о том, что погибшим является именно Портнов. Нападавших ищет полиция. Силовики не исключают, что убийство связано с политической деятельностью Портнова.

Испанская Cadena SER добавляет, что Портнов был внесен в черный список Евросоюза «за растрату государственных средств и нарушение прав человека в Украине», а также напоминает, что бывшего советника Януковича в итоге оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении его связей с Россией.



Русская служба Би-би-си пишет, что Портнов добился снятия европейских санкций в 2015 году. Однако в 2021 году санкции против него ввели США. В американском Минфине их необходимость объясняли тем, что Портнов при помощи взяток обзавелся «широкими связями в украинской системе правосудия и правоохранительных органах».

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Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 2006-ом он стал народным депутатом V созыва от «Блока Юлии Тимошенко» («БЮТ»). Во время досрочных парламентских выборов он повторно прошел в Верховную Раду по списку от блока и вошел в комитет парламента по вопросам правосудия.

16 января 2013 года, как пишет РБК-Украина» Портнова назначили советником Виктора Януковича, а через год он стал первым заместителем главы Администрации президента Украины. Портнов был уволен спустя четыре дня после окончания президентского срока Януковича — 26 февраля 2014 года. Чуть позже в этом же месяце политик уехал из Украины в Россию, а затем в Вену.