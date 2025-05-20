Россиянин убил своего семилетнего сына и покончил с собой

В Чите следователи работают на месте обнаружения тел 7-летнего мальчика и его отца — 35-летнего мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

По данным следователей, тела мужчины и его ребенка были обнаружены вечером 19 мая в квартире одной из многоэтажек Читы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр, допросила соседей и очевидцев. Также в квартире работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

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Согласно версии следствия, 35-летний мужчина убил своего семилетнего сына, а затем самостоятельно причинил себе телесные повреждения, приведшие к смерти. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

«В настоящий момент следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления», — сообщили в Следственном комитете.

Один из соседей читинцев рассказал корреспонденту «Чита.Ру», что мужчина, который вероятно покончил с собой после убийства сына, не вызывал у него подозрений, а наоборот: казался «общительным и адекватным».

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«Нормальная семья, мальчику около семи лет, кажется. Нельзя было подумать, что такое может произойти. Жена вчера присутствовала, когда следователи входили в квартиру. Очень ее жалко, конечно», — рассказал собеседник издания.

Источник газеты «Аргументы и Факты — Забайкалье» утверждает, что отец мог употребить запрещенные вещества перед случившимся.





