Гимнастка разбилась во время выступления в цирке

В Магнитогорском государственном цирке разбилась гимнастка, упав с высоты более четырех метров. По данным следователей, артистка без страховки исполняла трюк на аппарате «Колесо смелости». Об этом говорится в пресс-релизе Челябинского Следкома.

Инцидент произошел 17 мая. По данным следствия, в тот день сотрудники Магнитогорского государственного цирка, «нарушив требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений», допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости».

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Гимнастка, как отмечается, поднялась на высоту более четырех метров, сорвалась и разбилась, упав на арену цирка. От полученных повреждений артистка погибла в машине скорой помощи.

«В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что следователь Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК).

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Издание 74.ru пишет, что погибшей оказалась гимнастка из Челябинска по имени Вика.

«У нас произошло горе. Вика погибла. Колесо в прямом смысле оказалось для Виктории колесом смерти», — написала в соцсетях участница акробатического шоу FOX.

Шоу-трио FOX позиционирует себя как единственный женский акробатический коллектив Челябинска. Коллектив регулярно исполняет авторские акробатические номера на различных мероприятиях.



