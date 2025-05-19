14-летняя девочка призналась в убийстве 7-летнего ребенка и рассказала о других жертвах

В городе Бердянск оккупированной Россией Запорожской области Украины произошло убийство семилетней девочки, в котором подозревают 14-летнюю местную жительницу. Следственный комитет России сообщил, что подросток призналась в убийстве. СМИ пишут, что она оказалась «подражательницей битцевского маньяка».

По версии следствия, вечером 16 мая подозреваемая, чье имя не называется, встретила на улице семилетнюю девочку и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы.

«Я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, а он в наушниках запутался, ничего не получается. Эта идет вперед и оборачивается. Начала колотить ее, очень много раз ударила», — говорит девушка на опубликованном СК видео.

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Следователи сообщили, что подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком в область головы. «Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении силовиков.

Кроме того, там отмечается, что в ходе допроса 14-летняя подозреваемая рассказала о других преступлениях. На опубликованных кадрах подросток говорит, что «это не первая ее жертва», но подробности силовики не раскрыли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

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В свою очередь, телеканал РЕН со ссылкой на собственный источник утверждает, что подросток подражала битцевскому маньяку Александру Пичушкину. «Под камнем была найдена записка с содержанием «Александр Пичушкин — я тебя люблю”», — утверждает собеседник журналистов. О том, что подозреваемая была фанаткой серийного убийцы также писал близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

В 2007 году Пичушкина в признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях и приговорили к пожизненному сроку. В этом году он заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах.