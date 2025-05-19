EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

14-летняя девочка призналась в убийстве 7-летнего ребенка и рассказала о других жертвах

2 минуты чтения 15:15

В городе Бердянск оккупированной Россией Запорожской области Украины произошло убийство семилетней девочки, в котором подозревают 14-летнюю местную жительницу. Следственный комитет России сообщил, что подросток призналась в убийстве. СМИ пишут, что она оказалась «подражательницей битцевского маньяка».

По версии следствия, вечером 16 мая подозреваемая, чье имя не называется, встретила на улице семилетнюю девочку и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы.

«Я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, а он в наушниках запутался, ничего не получается. Эта идет вперед и оборачивается. Начала колотить ее, очень много раз ударила», — говорит девушка на опубликованном СК видео. 

Смерть на парковке
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
Криминал8 минут чтения

Следователи сообщили, что подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком в область головы. «Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении силовиков.

Кроме того, там отмечается, что в ходе допроса 14-летняя подозреваемая рассказала о других преступлениях. На опубликованных кадрах подросток говорит, что «это не первая ее жертва», но подробности силовики не раскрыли. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК)  и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические. 

Сжечь паранджу и пойти на завод
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
Общество10 минут чтения

В свою очередь, телеканал РЕН со ссылкой на собственный источник утверждает, что подросток подражала битцевскому маньяку Александру Пичушкину. «Под камнем была найдена записка с содержанием «Александр Пичушкин — я тебя люблю”», — утверждает собеседник журналистов. О том, что подозреваемая была фанаткой серийного убийцы также писал близкий к силовикам телеграм-канал Shot. 

В 2007 году Пичушкина в признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях и приговорили к пожизненному сроку. В этом году он заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
У меня синдром Дауна
Общество
У меня синдром Дауна
Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью
00:01 17 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования