Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что в понедельник, 19 мая, он созвонится с Владимиром Путиным, а после этого — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщении сказано, что созвон с Путиным Трамп планирует провести в 10 утра. «Темой звонка будет прекращение “кровавой бани”, которая приводит к гибели в среднем более чем 5 тысяч российских и украинских солдат в неделю, а также торговля», — написал Трамп.

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После этого президент США намерен созвониться с Зеленским и представителями НАТО. Русская служба Би-би-си отмечает, что из поста Трампа не совсем ясно, будет ли это общий созвон или Трамп намерен поговорить с Зеленским отдельно.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет заключено [соглашение о] прекращении огня, и эта очень жестокая война, война, которая не должна была начаться, закончится», — добавил Трамп.

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Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что после переговоров в Стамбуле Россия не контактировала с США, а Кремль отдельно проинформирует о созвоне Путина и Трампа, если его сочтут «целесообразным».

Позже российский МИД рассказал о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В пресс-релизе ведомства сказано, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе него Лавров и Рубио «обменялись мнениями» по итогам переговоров, а также обсудили «некоторые другие международные и региональные проблемы».

До этого Трамп уже созванивался с Зеленским. Их разговор состоялся 8 мая. Тогда президент Украины заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие и начать переговоры «в любом формате».