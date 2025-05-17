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Политика

В Кремле заявили о договоренности с Украиной обменяться условиями для прекращения огня

2 минуты чтения 12:33

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнем условий для прекращения огня. Раскрывать содержание этого перечня Песков отказался и заявил, что переговоры должны идти в закрытом режиме, передает ТАСС.

Также Песков заявил, что встреча Путина и Владимира Зеленского возможна после «достижения определенных договоренностей» в ходе переговоров делегаций. При этом, добавил Песков, при подписании каких-либо соглашений для России «главным и принципиальным» будет то, кто именно будет подписывать документ со стороны Украины.

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Кроме того, по словам Пескова, Россия не контактировала с США после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Пресс-секретарь добавил, что об изменении состава российской делегации пока речи не идет. В свою очередь, Владимир Зеленский потребовал наделить российскую делегацию «реальными полномочиями» и заявил, что «в ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России».

Песков добавил, что Россия не будет комментировать «сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях». Ранее СМИ сообщали, что в ходе переговоров Россия выдвинула «нереальные» требования. В частности, переговорщики потребовали от Украины признать Крым российским, вывести войска из оккупированных регионов, создать зону безопасности в Сумской области под угрозой ее аннексии. 

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Bloomberg также сообщил, что среди других требований, выдвинутых в адрес Украины, — ее нейтральный статус, отказ от присутствия на своей территории иностранных войск и размещения оружия массового поражения, отказ от требований военных репараций от России.

Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Путин не захотел обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф разработал с участием Украины и Европы. Подробности этого плана не разглашаются, однако отказ Путина привел к тому, что спецпосланник отложил запланированную с ним встречу. Ранее Уиткофф и Путин встречались четыре раза.

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