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Криминал

Россиянин избил дочь отверткой и выпал из окна

2 минуты чтения 17:14 | Обновлено: 17:27

42-летний житель города Набережные Челны пришел в квартиру своей бывшей супруги, где в тот момент находилась его 16-летняя дочь. Мужчина напал на нее, ударив по голове отверткой, после чего выпал из окна с девятого этажа. Об этом сообщают местные СМИ «Челнинские известия» и Kazanfirst со ссылкой на источники.

По их данным, тело мужчины обнаружили около дома в 35-м комплексе. «Челнинские известия пишут», что дочь позвонила матери сразу после прихода отца, и это разозлило мужчину. 

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Телеграм-канал Shot утверждает, что нападавшего звали Руслан Ганеев. Его имя без указания фамилии также называет Kazanfirst. По данным Shot, мужчина захотел наказать дочь за плохие оценки и поведение в школе и «в порыве гнева» изуродовал ей лицо и шею. Когда девочка потеряла сознание, Ганеев решил, что она погибла, и позвонил ее матери.

«Я убил нашу дочь, мои нервы сдали, я больше не могу», — приводят его слова «Челнинские известия». Shot пишет, что после звонка экс-супруге Ганеев покончил с собой. Отмечается, что его дочь выжила, ее доставили в больницу с многочисленными колотыми ранами на лице и теле. «Челнинские известия» и Shot сообщают, что она находится в реанимации.

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Kazanfirst отмечает, что, по словам местных жителей, Ганеев «часто пил и дебоширил». СМИ утверждают, что мужчина работал веб-разработчиком и имел судимость за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Также, пишет Shot, его судили по статье о «фейках» про российскую армию в 2022 году. На сайте «ОВД-Инфо» есть карточка с информацией о Ганееве Руслане из республики Татарстан. В ней указано, что мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» также признал его политзаключенным.

Сообщается также о возбуждении уголовного дела по статье о «покушении на убийство», однако официального подтверждения этой информации пока не было.

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