Рубио назвал встречу Путина и Трампа «единственным шансом» на мир в Украине

Единственный шанс на урегулирование конфликта в Украине — это встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не ждет прогресса от переговоров в Стамбуле, пока не встретится с Путиным. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп.

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При этом 14 мая американский президент пообещал «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни. «Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу, нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим», — сказал он.

Позже, когда стало известно, что Владимир Путин не прилетит в Стамбул, где его для переговоров ждал президент Украины Владимир Зеленский, Трамп объяснил это тем, что там нет его самого.

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10 мая лидеры европейских стран и Владимир Зеленский выступили с предложением о начале всеобъемлющего прекращения огня сроком на 30 дней. В противном случае страны ЕС пригрозили введением новых санкций против России.

В ответ Владимир Путин предложил начать в Стамбуле прямые мирные переговоры Москвы и Киева «без предварительных условий». Зеленский на это заявил, что готов к переговорам и будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая «лично».

Кремль в течение нескольких дней не давал прямого ответа на вопрос, примет ли Путин участие в переговорах. А 14 мая Кремль обнародовал состав российской делегации. В нее не вошел не только Путин, но и министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместо них в Стамбул отправились бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.