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Политика

СМИ: Европа решила подождать с новыми санкциями до переговоров в Стамбуле

2 минуты чтения 07:56

Лидеры европейских стран решили не вводить против России новых санкций и не просить об этом президента США Дональда Трампа до 15 мая, когда в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, власти США и стран Европы решили дать Москве возможность выполнить выдвинутые ранее требования. В случае если Москва откажется от предложенных прекращения огня и прямых переговоров, Запад намерен усилить давление на Россию.

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В то же время, по данным британской газеты The Guardian, европейские дипломаты опасаются, что после того, как Трамп потребовал от Киева согласиться на предложенное Путиным возобновление прямых переговоров, Европе будет сложно убедить США ввести новые санкции, в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия, которого потребовали европейские лидеры и Зеленский.

10 мая участники встречи «коалиции желающих», прошедшей в Киеве, выступили за «полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток» с 12 мая. В ответ Путин предложил возобновить в Стамбуле прямые российско-украинские переговоры без предварительных условий.

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Зеленский на это заявил, что готов к переговорам и подчеркнул, что будет ждать Путина в Стамбуле «лично». Также о своем возможном визите в Стамбул сообщил Трамп.

В то же время, комментируя угрозы Европы ввести дополнительные санкции в случае отказа Москвы от перемирия, в Кремле заявили, что «язык ультиматумов для России неприемлем» и с ней «нельзя разговаривать таким языком».

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