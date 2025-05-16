Женщина хотела продать свои органы ради пропитания ребенка

В Таиланде женщина пыталась продать свои органы, чтобы прокормить ребенка. После огласки ей начали помогать незнакомцы и власти, пишет издание Thairath

В начале мая жительница тайской провинции Сисакет, 33-летняя Амарин, опубликовала на своей странице в Facebook отчаянный пост. Она написала, что больше не может заботиться о годовалом сыне, признавшись, что не кормила его три дня. Женщина также написала, что у нее самой множество болезней, и она не знает, сколько еще проживет.

«Может быть, найдутся добрые люди, кто хотел бы усыновить мальчика в возрасте одного года и месяца? Кажется, я не справляюсь. Мне хотелось бы, чтобы у моего сына было достойное будущее, но у меня нет ни дома, ни денег, чтобы обеспечить ему хорошие условия. <…> Есть ли место, где покупают органы? Я хочу продать, чтобы у сына было где жить», — написала Амарин.

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Пост, как отмечает газета, быстро разошелся по тайским соцсетям. Люди начали переводить деньги, приносить в ее съемную комнату пакеты с подгузниками, детским питанием и одеждой. Помощь женщине также оказала местная больница и социальные службы. В то же время были и те, кто звони Амарин и предлагал купить ее органы

В интервью местным СМИ Амарин призналась, что когда писала пост, не знала, что торговля органами в Таиланде запрещена. После того как ей объяснили, что это может стоить ей жизни, она отказалась от этой идеи.

«Я не хочу больше об этом думать. Если меня не станет, кто останется с моим сыном?» — задалась вопросом женщина. Соцработники сейчас проверяют, может ли она рассчитывать на государственную помощь. Ей также предложили несколько вакансий, но почти все они в других провинциях. Амарин пока не знает, как переехать с маленьким ребенком.